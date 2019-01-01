Гройсман тоже собирается на выбори в Раду. Но не с Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил намерения баллотироваться в парламент. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы правительства, он планирует пройти в Верховную Раду в составе новой политической партии, «куда войдут люди с положительной репутацией». При этом, отметил Гройсман, он рассчитывает на то, что очередные парламентские выборы состоятся в установленный законом срок – в октябре текущего года.

Отвечая на вопрос, почему премьер-министр решил идти на выборы не в составе БПП, а с новой политической силой, Владимир Гройсман заявил, что он «не хочет быть статистом в следующем политическом сезоне, хочет быть активным, бороться за идеи».

При этом глава правительства не уточнил, он имеет в виду политическую партию, созданную именно под него или присоединение к уже существующему политическому проекту в качестве первого номера партийного списка.

Глава Кабинета министров также выразил убеждение, что нынешняя избирательная система требует изменений. Если этого не произойдет, то уже через 2-3 месяца после избрания нового парламента у людей наступит разочарование.

Напомним, что вчера Кабинет министров и НАК «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для населения на 3,5%.