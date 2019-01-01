На Порошенко подали в суд: кто и почему

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Против действующего президента Украины Петра Порошенко подали иск в Верховный суд. Указано, что судится судья Окружного административного суда Киева – того самого, который отменил национализацию "Приватбанка", передает ONLINE.UA.

Отмечается, что истец требует признать его бездействие на посту президента, с требованием издать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб. Дело будет рассматривать Кассационный административный суд Верховного суда.

"Свой иск судья объяснил тем, что Порошенко в течение февраля-марта 2019 года вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей не издал указ о его назначении. А это лишает судью права на труд и доплаты за выслугу лет", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 22 апреля действующий украинский глава подписал указы о назначении 84 судей. А накануне Окружной админсуд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента. Иск касается отмены решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для назначения президентом членов ВРП и повторного проведения соответствующего конкурса.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 апреля окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.