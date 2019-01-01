Политолог рассказал об обещании Зеленского Макрону

Политический обозреватель Иван Верстюк рассказал, что в первую очередь, встретившись с Владимиром Зеленским в Париже, французский лидер Эммануэль Макрон поинтересовался антикоррупционной политикой в Украине. Будущий президент Украины заявил, что обязательно займется этим, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению эксперта, для украинской экономики Зеленскому необходимо принимать конкретные решения, которые всегда были на поверхности: это введение рынка земли, приватизация, нормализация тарифной политики, отмена схемы "Роттердам+", к которой приложил руку Порошенко, перезапуск антикоррупционных органов.

"Когда Зеленский встречался с Макроном в Париже, то президента Франции в первую очередь интересовала антикоррупционная политика Зеленского. Он говорил, что все понимает про отношение будущего президента к России и тому подобное, но ждет он от Зеленского изменений в НАПК и введение уголовной ответственности за незаконное обогащение... Зато Зеленский ему пообещал, что он будет этим заниматься, в этой команде есть Рябошапка – бывший министр юстиции и член НАПК, у него неплохая репутация и он в этом разбирается. Поэтому есть причины считать, что он знает, как делать антикоррупционную реформу", — рассказал эксперт.

Верстюк напомнил, что Зеленский много говорит про закон об импичменте президента, однако не считает, что НАБУ должно расследовать дела действующего президента.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон и Трамп позвонили Зеленскому.