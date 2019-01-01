Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО)

Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО)

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Аеропорт "Київ" (Жуляни)

Около 800 человек были сегодня эвакуированы из аэропорта «Киев» (Жуляны) по причине поступившего сообщения о заложенной бомбе. К счастью, звонок о наличии взрывного устройства оказался фейковым, сообщает ONLINE.UA. Тем не менее, сотни людей вынуждены были отложить свои планы вовремя вылететь из Киева.

По информации, которую выложил в Facebook очевидец «минирования», бывший мэр Мариуполя Михаил Поживанов, пассажирам и другим гражданам, которые находились в залах аэропорта, приказали срочно выйти на улицу примерно в 12:00. После этого в «Жуляны» прибыли специалисты-взрывотехники, дополнительные экипажи патрульной полиции, медики и спасатели.

Проверка помещений аэропорта заняла примерно один час. По состоянию на 13:30 прибытие и вылет самолетов происходит по обычному графику.

В последние дни в Украине участились случаи ложного минирования объектов транспортной инфраструктуры и других мест массового скоплений людей. Особенно много звонков от псевдоминерів было зафиксировано во время второго тура выборов – 21 апреля. Как заявили в полиции, почти все звонки поступали с оккупированных территорий Донбасса.

 

Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО) (1)

Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО) (2)

Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО) (3)

Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО) (4)

 

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Киев, аэропорт, заминирование аэропортов, Жуляны
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