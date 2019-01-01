Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО)

Аеропорт "Київ" (Жуляни)

Около 800 человек были сегодня эвакуированы из аэропорта «Киев» (Жуляны) по причине поступившего сообщения о заложенной бомбе. К счастью, звонок о наличии взрывного устройства оказался фейковым, сообщает ONLINE.UA. Тем не менее, сотни людей вынуждены были отложить свои планы вовремя вылететь из Киева.

По информации, которую выложил в Facebook очевидец «минирования», бывший мэр Мариуполя Михаил Поживанов, пассажирам и другим гражданам, которые находились в залах аэропорта, приказали срочно выйти на улицу примерно в 12:00. После этого в «Жуляны» прибыли специалисты-взрывотехники, дополнительные экипажи патрульной полиции, медики и спасатели.

Проверка помещений аэропорта заняла примерно один час. По состоянию на 13:30 прибытие и вылет самолетов происходит по обычному графику.

В последние дни в Украине участились случаи ложного минирования объектов транспортной инфраструктуры и других мест массового скоплений людей. Особенно много звонков от псевдоминерів было зафиксировано во время второго тура выборов – 21 апреля. Как заявили в полиции, почти все звонки поступали с оккупированных территорий Донбасса.