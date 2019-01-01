Стало известно, о чем Меркель говорила с Зеленским

Стало известно, о чем Меркель говорила с Зеленским

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Ангела Меркель (Фото: The Independent)

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт аппарата бундесканцлера, лидер ФРГ позвонила поздравить новоизбранного президента с уверенной победой на выборах и сообщила, что этот результат придает ему большой мандат доверия граждан.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Меркель за поздравления и выразил надежду на скорейшее проведение переговоров в «Нормандском формате».

Обе стороны обсудили межгосударственные отношения. В ходе разговора Ангела Меркель заверила, что Германия будет и в дальнейшем активно поддерживать Украину на пути реформ и ее неотъемлемого права на суверенитет и территориальную целостность.

В конце телефонного разговора канцлер Меркель пригласила новоизбранного президента посетить Германию после инаугурации.

Напомним, что по информации ONLINE.UA одной из наиболее важных тем, которую Владимир Зеленский обсуждал с французским лидером Эммануэлем Макроном 12 апреля во время своего визита в Париж, было усиление борьбы с коррупцией в Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, Германия, Владимир Зеленский
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