От кого зависит решение Путина по Украине - Кремль назвал конкретную фамилию

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского — ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", — сказал он.

К сожалению, представитель Кремля не ответил на вопрос о том, как Москва будет действовать, если действия и слова избранного президента Украины Зеленского не устроят РФ.

"На языке дипломатов это называется "эвентуальные рассуждения". Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения", — добавил он.

Песков отметил, что власти РФ пока не знаЮт позицию Зеленского в вопросе содержания под стражей россиян в Украине.

Как сообщал ONLINE.UА, советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также пытаться договориться о чем-то с пророссийскими оккупантами на Донбассе.