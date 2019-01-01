В NASA шокировали неожиданным заявлением о Вселенной

Исследователи NASA сообщают, что Вселенная расширяется быстрее, чем считалось до этого времени. К такому выводу они пришли, опираясь на исследования телескопа Hubble. По словам ученых, сейчас Вселенная расширяется на 9% быстрее, передает ONLINE.UA со ссылкой на Newsweek.

По мнению специалистов, можно предположить, что существует некий фактор, который космологические модели не учли. Именно этот неизвестный фактор может объяснить, что произошло после Большого Взрыва.

"Откуда известно, что Вселенная расширяется? Дело в том, что отдаленные объекты в космосе, такие как галактики, двигаются все дальше от нас. Интересно, что в 2011 году ученые Адам Райсса, Сол Перлмуттер и Брайан Шмидт получили Нобелевскую премию по физике, потому что заявили, что Вселенная расширяется с ускорением. Однако, возникли проблемы с оценкой скорости этого процесса", — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оценки и наблюдения сделали с помощью спутника Planck, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Они и помогли определить уровень ускорения расширения.

Указано, что сейчас Hubble предоставил другие, более точные данные.

Напомним, ранее в NASA прокомментировали идею американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска о покорении Красной планеты, назвав ее нереальной. Представители агентства уверяют, что создать на Марсе условия, которые будут пригодными для жизни, практически невозможно.

Недавно стало известно, что летом 2020 году на Марс отправят уникальный роботизированный вертолет, который примет участие в исследовании Красной планеты. Космический вертолет разрабатывают с 2013 года.