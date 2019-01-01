"Даю вам год": Путин неожиданно обратился к Лукашенко

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В ближайшее время будет опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности в Минске. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

"Это обсуждается с прошлой недели", — сказал один из собеседников издания.

По предварительным данным, отставка Бабича, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично главе Кремля. Последний разговор, отмечает собеседник, состоялся в Пекине, где Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича.

"Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую политику", — утверждает источник "Коммерсанта".

Также в СМИ отмечают, что Бабич не является карьерным дипломатом, его считали политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной.

Как известно, еще с прошлого года Кремль требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.