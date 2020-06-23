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Изменения климата: ученые прогнозируют новые катастрофические последствия для экосистем

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Изменения климата: ученые прогнозируют новые катастрофические последствия для экосистем Почва (pixabay.com)

Климат нашей планеты меняется, что плохо влияет на способность земли поглощать воду. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на научное издание Science Advances.

Ученые объясняют, что жидкость в почве — это очень важный фактор в процессе хранения углекислого газа, который согревает нашу планету. Изменения климата спровоцируют рост количества осадков.

Увеличение осадков в отдельных регионах Земли в свою очередь вызвано в комбинации с другими причинами уменьшения поглощенной почвой жидкости.

По словам Даниэля Хименеса из университета Рутгерса, он с командой провел эксперимент. Он стал продолжением исследования около 25-летней давности. Ученые в течение четверти века увеличили увеличивали количество искусственных осадков на определенном участке.

По результатам эксперимента, средний показатель осадков был увеличен на 35%. Через это количество воды, растворяется в почве, уменьшилось на 21-33%.

"Это и другие исследования показывают, что гидравлические свойства почвы могут меняться в течение десятилетий в зависимости от изменений климатических условий", — пояснили ученые.

Специалисты считают, что изменения свойств почвы — это негативное влияние прежде всего на запасы подземных вод, производства пищи и функционирования экосистем в целом.

Как сообщает ONLINE.UA шведский ученый заявил, что возможным спасением от кризиса питания в условиях глобального потепления может стать осторожный каннибализм.

Источник: ONLINE.UA
Теги: потепление, климат, изминения, наука, почва
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