Назван напиток, предотвращающий рак и старение мозга

Начинать утро с кофе — не только хорошая, но и невероятно полезная привычка. Как оказалось, бодрящий напиток полезен для мозга и предотвращения смертельных болезней. К такому выводу пришли Ученые из бразильского Института молекулярной медицины (IMM), а также их коллеги из Франции, США и Германии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на FoodNews.

Специалисты провели масштабное исследование на грызунах, в ходе которого выяснили, что аденозиновые А2А-рецепторы в мозге играют ключевую роль в старении органа. Позже оказалось, что этот рецептор также является и центром воздействия для кофеина, поэтому при употреблении кофе блокируются рецепторы, вызывающие когнитивные нарушения и старение мозга. Эту теория была доказана на эксперименте с мышами, мозг которых смогли вернуть к нормальной работе, воздействуя на А2А-рецепторы с помощью кофеина.

Но на этом польза кофе для здоровья не заканчивается. Ученые утверждают, что одной чашки кофе в день в утреннее время достаточно для того, чтобы снизить риски развития фиброза, цирроза и рака печени. Также кофеин помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре. Правда, речь идет о кофе без сахара и сливок, которые снижают пользу напитка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые назвали крафтовое пиво полезным для здоровья.