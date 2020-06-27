Даже не верится: автор "Гарри Поттера" поразила фанатов невероятным сюрпризом

Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру серию романов о Гарри Поттере, поделилась со своими фанатами фантастической новостью, которая потрясла мир. Она заявила, что уже опубликовала новую детскую книгу, которую можно совершенно бесплатно читать в сети. Поклонники Роулинг не скрывают, что не ожидали подобного подарка, однако искренне благодарны, что их любимая писательница делает все возможное, чтобы хоть немного развеселить детей и взрослых в такие трудные времена. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам Роулинг, разделы книги под названием "Икабог" (The Ickabog) будут появляться на специальном сайте в течение следующих 34 дней. Мама Ро (так ее часто называют фанаты) рассказала, что написала книгу давно, однако не находила подходящего момента для ее публикации. Однако последние события вдохновили писательницу представить книгу для детей, вынужденных сидеть дома из-за карантина. Кроме того, в ноябре выйдет печатная и аудиоверсии книги, а деньги от ее продажи автор поттерианы передаст проектам помощи для групп, пострадавших от пандемии коронавируса.

Роулинг отметила, что написала книгу между работой над частями "Гарри Поттера". Она намеревалась выпустить новинку после последней части поттерианы, но начала писать взрослые романы. По словам писательницы, она хотела "отдохнуть от детской литературы и держала Икабога на чердаке".