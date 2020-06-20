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Лекарство будет раньше: ученые порадовали новым прогнозом об эпидемии COVID-19

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Лекарство будет раньше: ученые порадовали новым прогнозом об эпидемии COVID-19 Епідемія коронавірусу (фото — pixabay.com)

Группа нидерландских ученых выступила с заявлением о сроки создания лекарств против нового коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NLTimes.

По словам профессора биологии Университета Эразма — Фрэнка Гросвельда, лекарства могут разработать в течение следующих 5 или 6 месяцев. Ученый возглавляет коллектив, который этим занимается, недавно они достигли важного этапа в своей работе.

Выявление первых антител к новому коронавирус произошло еще в марте. Это стало важным скачком в процессе изобретения лекарства. Последние недели ученые потратили именно на изучение антител.

"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", — добавил профессор.

Гросвельд пояснил, дальнейшей разработкой будет заниматься компания из Соединенных Штатов. Найдены антитела реагируют на вирусы SARS1 и SARS2.

Этот факт делает их чрезвычайно полезными в разработке лекарств. Полезность снует сразу на двух направлениях — для уже инфицированных людей и как профилактическое средство для тех, кто входит в группы риска.

Следует заметить, коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется по миру из китайского города Ухань. Эпидемия началась якобы в январе, однако французские врачи выявили первый случай вируса минимум 3 декабре прошлого года.

По состоянию на 1 июня в мире подтвердили уже около 6,2 миллиона инфицированных COVIED-19. Количество смертельных случаев возросло до 372 тысяч.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что главными виновниками глобальной эпидемии коронавирус COVID-19 стали Китай и Всемирная организация здравоохранения. По словам государственного лидера, весь мир стал жертв этой халатности. Именно по этим причинам Вашингтон отказался поддерживать ВОЗ.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, эпидемия, лекарства, медицина, наука, исследование, Нидерланды
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