Лекарство будет раньше: ученые порадовали новым прогнозом об эпидемии COVID-19

Группа нидерландских ученых выступила с заявлением о сроки создания лекарств против нового коронавирус COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NLTimes.

По словам профессора биологии Университета Эразма — Фрэнка Гросвельда, лекарства могут разработать в течение следующих 5 или 6 месяцев. Ученый возглавляет коллектив, который этим занимается, недавно они достигли важного этапа в своей работе.

Выявление первых антител к новому коронавирус произошло еще в марте. Это стало важным скачком в процессе изобретения лекарства. Последние недели ученые потратили именно на изучение антител.

"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", — добавил профессор.

Гросвельд пояснил, дальнейшей разработкой будет заниматься компания из Соединенных Штатов. Найдены антитела реагируют на вирусы SARS1 и SARS2.

Этот факт делает их чрезвычайно полезными в разработке лекарств. Полезность снует сразу на двух направлениях — для уже инфицированных людей и как профилактическое средство для тех, кто входит в группы риска.

Следует заметить, коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется по миру из китайского города Ухань. Эпидемия началась якобы в январе, однако французские врачи выявили первый случай вируса минимум 3 декабре прошлого года.

По состоянию на 1 июня в мире подтвердили уже около 6,2 миллиона инфицированных COVIED-19 . Количество смертельных случаев возросло до 372 тысяч.