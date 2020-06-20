Лекарство будет раньше: ученые порадовали новым прогнозом об эпидемии COVID-19

Группа нидерландских ученых выступила с заявлением о сроки создания лекарств против нового коронавирус
По словам профессора биологии Университета Эразма — Фрэнка Гросвельда, лекарства могут разработать в течение следующих 5 или 6 месяцев. Ученый возглавляет коллектив, который этим занимается, недавно они достигли важного этапа в своей работе.
Выявление первых антител к новому коронавирус произошло еще в марте. Это стало важным скачком в процессе изобретения лекарства. Последние недели ученые потратили именно на изучение антител.
"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", — добавил профессор.
Гросвельд пояснил, дальнейшей разработкой будет заниматься компания из Соединенных Штатов. Найдены антитела реагируют на вирусы SARS1 и SARS2.
Этот факт делает их чрезвычайно полезными в разработке лекарств. Полезность снует сразу на двух направлениях — для уже инфицированных людей и как профилактическое средство для тех, кто входит в группы риска.
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