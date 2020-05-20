Трудно поверить - Тина Кароль спровоцировала споры в сети откровенными фото

Талантливая украинская певица Тина Кароль привыкла поражать своих поклонников не только вокальными данными и хитовыми треками, но и стильными образами и яркими фотографиями в социальных сетях. Каждая обольстительная фотосессия красавицы оказывается в центре внимания и собирает тысячи лайков и сотни комментариев. Однако на этот раз Кароль шокировала своих фанатов, когда опубликовала фотографию, на которой появилась в пиджаке на голое тело и продемонстрировала свою гибкость. Многим из них поклонникам понравились эротические нотки, однако нашлись и те, кто считает, что подобная откровенность портит загадочный имидж певицы, передает ONLINE.UA.

Тина изображена на фотографии, сидя в костюме белого цвета, состоящего из брюк и пиджака. Красавица надела его на голое тело, что и привлекло внимание ее преданных фанатов. Кроме того, артистка продемонстрировала свою гибкость, подняв ногу вверх и вцепившись рукой за большой палец. Кароль, как это часто бывает в подобных фотосессиях, позировала босиком. Волосы она вложила в роскошные локоны, а на лице сделала сияющий макияж в пастельных тонах.

Есть также фото, на котором певица изображена крупным планом. На ее лице видим счастливую улыбку, которая излучает только положительные эмоции. А черно-белые цвета добавляют публикации обаяния. Нежный кадр вызвал большой ажиотаж среди ее поклонников. Однако некоторые фанаты признались, что любят образы Тины, где нет эротики.

"Трудно поверить, что можно быть такой красивой; Обаятельная и нежная — просто идеальная; очень хотелось бы хоть немного походить на вас; Вы прекрасная, но подобные фото — это слишком; никого не слушайте — хейтерам всегда что-то не нравится; обожаю Вас, Тина, однако когда понимаю, что эти фото видят мои дети-подростки — становится немного неловко; Вам больше подходит скромность; стильные фото и стильная Тина", — делятся впечатлениями фанаты певицы.

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