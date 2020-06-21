Кабмин готовит неприятный сюрприз украинцам

В Кабмине нашли способ бороться со злостными должниками, которые годами не платят за коммунальные услуги, игнорируют решения суда за пьяное вождение или же имеют долги по решению суда на сумму выше 94 тысяч гривен. Таких украинцев хотят не выпускать за границу, пока они не погасят задолженность. С такой инициативой выступило украинское правительство, а соответствующий законопроект №3609 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов", уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Что предлагают в Кабмине, сообщает ONLINE.UA.

Если предложенный Кабмином законопроект примут депутаты, то постановление частного исполнителя о временном запрете на выезд будет согласовываться на следующий день после его получения и снимать будут запрет только после оплаты всех долгов. Если и после этого долг не погасят, то счета должника могут арестовать автоматически. Раньше такая норма применялась только в отношении неплательщиков алиментов, но теперь ее предлагают использовать для всех категорий судебных решений.

Важно отметить, что в партии "Слуга народа" тоже предлагают усиленно взяться за должников по коммуналке. Члены президентской партии уже также зарегистрировали в ВРУ законопроект, согласно которому должникам за услуги ЖКХ хотят не только запретить выезд за границу, но и права управлять транспортным средством. У этого законопроекта есть много шансов быть принятым, так как подобные требования содержатся и в меморандуме с МВФ, заключенным перед выплатой последнего кредита.

К слову, по данным Государственной службы статистики, задолженность украинцев за потребленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 мая составила 63,1 млрд грн. Больше всего украинцы должны за газ — 25,6 млрд, отопление и горячую воду — 20,5 млрд, электроэнергию — 5,3 млрд, содержание домов и придомовой территории — 4,9 млрд и вывоз мусора — почти 1 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Если законопроект примут, то прежде, чем жители этих областей начнут планировать отдых за границей, им нужно будет погасить коммунальные долги.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабинет министров Украины планирует принять очередное резонансное решение — стало известно, что среди запланированных правительством инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса — пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и просмотр "зеленого тарифа".