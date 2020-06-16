Хочу бросить вызов: Alyona Alyona ошеломила фанатов смелым решением

Самая известная рэп-исполнительница Украины Alyona Alyona регулярно радует своих фанатов яркими фотографиями и динамическими видеороликами, однако на этот раз она удивила сеть действительно смелым и неожиданным решением. Артистка заявила, что всерьез настроена избавиться от лишних килограммов. Кроме того, она призналась, сколько сейчас весит и на сколько хочет похудеть. Alyona Alyona рассказала, что сейчас ее вес составляет 127,4 килограмма. Реперка заявила, что хочет похудеть и цифру для этого выбрала довольно символическую. За год она планирует избавиться от 29 килограммов, передает ONLINE.UA.

"Хочу бросить себе вызов. Мне исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попробовать похудеть за год на 29 килограммов, чтобы на следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня", — отметила в инста-сторис Alyona Alyona. Кроме того, красавица решила не скрывать причину такого решения. Она подчеркнула, что похудение станет своеобразной авантюрой, которой ей так не хватает во время карантина. По словам артистки, фанатам не стоит ожидать того, что звезда будет изнурять себя диетами и бороться с каждым лишним килограммом. Что важно понимать, Alyona Alyona всегда гордилась своими пышными формами. Рэперка с легкостью появляется перед камерами в прозрачном наряде или публикует фото в купальнике. Кроме этого, она охотно смеется над стандартами красоты. Звезда показывает на собственном примере, что каждый человек — по-своему красив и не должн комплексовать.

"Мы такие, какие есть, и любое тело является привлекательным, красивым", — заявляла она.

Певица уже начала процесс похудения и даже пообещала фанатам освещать все в сети. Alyona Alyona будет делиться с поклонниками информацией о питании или тренировках, чтобы каждый мог повторить это дома.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Alyona Alyona и Kyivstoner зажгли сеть ярким клипом на песню "Рятувальний круг".