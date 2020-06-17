Возвращение Лиги чемпионов - УЕФА приняла невероятное решение

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По обнародованным данным, решающие футбольные поединки предусматриваются в период с 12 по 23 августа. Местом их проведения станет португальский Лиссабон.
Матчи 1/8 финала лиги проведут 7 и 8 августа. Жеребьевка решающей стадии, которая пройдет в формате "финала восьми" проведут 10 июля.
Теперь известно, что не определились победители 1/8 финала в следующих парах:
- "Ювентус" – "Лион" (1:0 в первом матче);
- "Барселона" – "Наполи" (1:1);
- "Бавария" – "Челси" (3:0);
- "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1).
Еще четыре клуба — ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Атлетико", "Аталанта" — уже получили места в "финале восьми".
Следует заметить, финальные игры Лиги чемпионов этого сезона должен был принимать турецкий Стамбул. Взамен ему предоставят возможность принимать финальное противостояние сезона следующего года.
Напомним, профессиональный футбол оставался парализованным в Европе в течение целых месяцев, поскольку жесткий карантин не позволяло проводить массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Только в мае страны начали восстанавливать матчи национальных лиг. Впрочем. в некоторых странах решили их завершить досрочно без доигрывания.
Как сообщал ONLINE.UA, эксперты выступили с прогнозом относительно главных претендентов на получение премии "Золотой мяч". Интересно, что лидирующую позицию в рейтинге занимает не Криштиану Роналду или Лионель Месси.
По мнению специалистов, кандидатом №1 станет польский бомбардир Роберт Левандовски, который выходит на поле в цветах "Баварии".