Возвращение Лиги чемпионов - УЕФА приняла невероятное решение

Пандемия коронавирус COVID-19 парализовала футбольный сезон Европы. В среду, 17 июня, представители УЕФА согласились на возобновление матчей Лиги чемпионов в августе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

По обнародованным данным, решающие футбольные поединки предусматриваются в период с 12 по 23 августа. Местом их проведения станет португальский Лиссабон.

Матчи 1/8 финала лиги проведут 7 и 8 августа. Жеребьевка решающей стадии, которая пройдет в формате "финала восьми" проведут 10 июля.

Теперь известно, что не определились победители 1/8 финала в следующих парах:

"Ювентус" – "Лион" (1:0 в первом матче);

"Барселона" – "Наполи" (1:1);

"Бавария" – "Челси" (3:0);

"Манчестер Сити" – "Реал" (2:1).

Еще четыре клуба — ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Атлетико", "Аталанта" — уже получили места в "финале восьми".

Следует заметить, финальные игры Лиги чемпионов этого сезона должен был принимать турецкий Стамбул. Взамен ему предоставят возможность принимать финальное противостояние сезона следующего года.

Напомним, профессиональный футбол оставался парализованным в Европе в течение целых месяцев, поскольку жесткий карантин не позволяло проводить массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Только в мае страны начали восстанавливать матчи национальных лиг. Впрочем. в некоторых странах решили их завершить досрочно без доигрывания.

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты выступили с прогнозом относительно главных претендентов на получение премии "Золотой мяч". Интересно, что лидирующую позицию в рейтинге занимает не Криштиану Роналду или Лионель Месси.

По мнению специалистов, кандидатом №1 станет польский бомбардир Роберт Левандовски, который выходит на поле в цветах "Баварии".