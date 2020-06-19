Это повлияет на украинцев - G7 призывает команду Зеленского опомниться

ЕС, США, НАТО и МВФ все чаще обращаются к команде главы государства Владимира Зеленского с громкими публичными предупреждениями. Так, 19 июня стало известно, что послы G7 призвали украинскую власть сохранить независимость Национального банка Украины и указали, что ее потеря поставит под угрозу не только самих украинцев, но и международную поддержку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление послов в Twitter.

"Послы стран G7 принимают во внимание проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установка независимого центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после революции достоинства", — отмечается в заявлении.

Стоит обратить внимание на то, что речь идет о проекте постановления украинского парламента №3690 о докладе главы Нацбанка Якова Смолия, которым народный избранник Александр Дубинский предлагает установить целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны", — говорится в заявлении.

Что важно понимать, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления.

Напомним, что 19 июня стало известно о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Емельяну в совершении незаконных действий, через которые государственный бюджет недополучил 30,5млн грн. Бывший чиновник пока все обвинения отвергает.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 июня глава ОГП Ирина Венедиктова неожиданно назвала три уголовных производства против бывшего украинского лидера и главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые закрыли за отсутствием состава преступления.