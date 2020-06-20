Бой Усика и Чисоры - появились новые неожиданные нюансы

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой сорвался из-за пандемии коронавирус
По словам промоутера Эдди Хирна, долгожданное событие состоится уже этой осенью.
"Существует вопрос Усика, который, вероятно, будет драться с Чисорой в октябре. Это обязательный претендент на бой с Энтони Джошуа, и мы можем оказаться в ситуации, когда бой между Джошуа и Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона... Сделаю все, чтобы на кону стояли все титулы, при этом уважая права людей. Усик не давал согласия на бой Джошуа с Пулевым за титул IBF. Организация сказала, что этот поединок будет следующим", — пояснил Хірн.
Следует добавить, украинец Усик сейчас претендует на чемпионский пояс WBO. Его действующий обладатель — Энтони Джошуа.
Бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая. Принимать его готов был Лондон. Впрочем, дуэль на ринге не состоялась — ее отложили на неопределенную дату через жесткий карантин, введенный на фоне пандемии
Только недавно профессиональный спорт начал выходить из кризиса, который спровоцировал новый коронавирус.
Например, появилась ориентировочная дата боя Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Они могут встретиться в сентябре.
Как сообщал ONLINE.UA, бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой отменили из-за карантина на фоне пандемии
По словам иностранного боксера, бои в будущем можно проводить в Саудовской Аравии. Он только недавно открыл эту страну для себя.