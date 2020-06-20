Бой Усика и Чисоры - появились новые неожиданные нюансы

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой сорвался из-за пандемии коронавирус COVID-19 . Недавно промоутеры назвали вероятную дату его проведения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал iFL TV.

По словам промоутера Эдди Хирна, долгожданное событие состоится уже этой осенью.

"Существует вопрос Усика, который, вероятно, будет драться с Чисорой в октябре. Это обязательный претендент на бой с Энтони Джошуа, и мы можем оказаться в ситуации, когда бой между Джошуа и Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона... Сделаю все, чтобы на кону стояли все титулы, при этом уважая права людей. Усик не давал согласия на бой Джошуа с Пулевым за титул IBF. Организация сказала, что этот поединок будет следующим", — пояснил Хірн.

Следует добавить, украинец Усик сейчас претендует на чемпионский пояс WBO. Его действующий обладатель — Энтони Джошуа.

Бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая. Принимать его готов был Лондон. Впрочем, дуэль на ринге не состоялась — ее отложили на неопределенную дату через жесткий карантин, введенный на фоне пандемии COVID-19 .

Только недавно профессиональный спорт начал выходить из кризиса, который спровоцировал новый коронавирус.

Например, появилась ориентировочная дата боя Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Они могут встретиться в сентябре.