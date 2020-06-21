С 22 июня - боевики "ДНР" приняли очередное возмутительное решение

С понедельника, 22 июня, боевики так называемой "ДНР" решили открыть первый пункт пропуска на Донбассе после карантина. Но это будет не пункт пропуска "Марьинка", который работает уже вторую неделю на подконтрольной Украине территории, а "Еленовка". Этим решением оккупанты в очередной раз подтвердили, что намерены блокировать пропуск украинцев в обоих направлениях, так как возобновить движение по пересечению границы в одностороннем порядке невозможно. При этом боеивик выдвинули официальному Киеву и ряд возмутительных условий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины. С 25 июня, на этом же КПВВ планируется начать пропуск желающих въехать на территорию "ДНР", но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении оккупантов.

Боевики отметили, что сначала будут пропускать тех украинцев, которые будут включены в составленный "штабом" специальный список. После этого они определят категории людей, которые особо нуждаются в проезде. Сообщается, что "Еленовка" будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00, но вернуться с подконтрольной Украине территории в ОРДО жители смогут только по согласованию со "штабом" и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.

При этом боевики полностью игнорируют тот факт, что украинские власти еще 10 июня открыли пункт пропуска "Марьинка", через который боевики до сих пор не пропустили ни одного украинца. Оккупанты требуют, чтобы официальный Киев согласовывал с ними списки граждан, которым разрешен пропуск, что категорически не собираются делать украинские власти, беспрепятственно пропускающие украинцев как с территории ОРДЛО, так и в обратном направлении.

"До понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ... Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия", — заявили боевики.

Напомним, в так называемой "ЛНР" ситуация с пропуском людей на КПВВ лучше, но не намного. Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Правозащитники и волонтеры сообщают, что эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.

Напомним, пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Важно добавить, что приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 . Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропускается только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина изменила правила работы КПВВ на Донбассе — для украинцев, въезжающих на подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО, отменили обязательную обсервацию.