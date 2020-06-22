Хочет сотворить историю - промоутер раскрыл потрясающие планы Усика

Украинский боксер Александр Усик не хочет завершать свою профессиональную карьеру в ближайшее время. Спортсмен желает достичь удивительных достижений перед этим. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на SkySports.

По словам промоутера боксера Александра Красюка, тот планирует стать двойным абсолютным чемпионом.

"Усик пока не планирует завершать карьеру. Он будет двигаться вверх, если продолжит выигрывать. Каждый должен рано или поздно закончить карьеру, но Усик хочет сотворить историю, став единственным, кому удастся завоевать титул абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях", — пояснил менеджер.

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. После он решил сменить категорию и пойти в супертяжелый вес.

На этом пути украинец встретился с американцем Чаззем Уизерспуном. Тот проиграл, предоставив таким образом Усику победу в его дебютном поединке в новой категории.

В будущем украинский боксер планирует встретиться с Дереком Чисорой и Энтони Джошуа. Планы относительно этих боев возбудила пандемия коронавирус COVID-19 . Из-за распространения инфекции почти все страны мира ввели жесткий карантин, что сделало невозможным проводить любые массовые мероприятия, в том числе и спортивные.

Напомним, 33-летний Усик провел на профессиональном ринге 17 боев, из которых победил во всех. Из низ 13 боксер достиг нокаутом соперника.

Как сообщал ONLINE.UA, менеджмент украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры работают над организацией нового боя после карантина, однако это требует усилий и времени.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, сейчас они пытаются подобрать место для поединка, однако вероятных локаций — очень много. Детали — по ссылке.