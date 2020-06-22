Помпео жестко поставил Путина на место из-за Украины

Россия продолжает безжалостную агрессию против Украины, несмотря на санкционное давление и призывы всего мира. Европейские лидеры регулярно требуют, чтобы команда российского президента Владимира Путина прекратила свои бесправные действия на Донбассе и в оккупированном Крыму, незамедлительно вывела свои войска из ОРДЛО и вернула аннексированный украинский полуостров, так как от этого страдают не только украинцы и крымчане, но и россияне. Там как Путин упорно игнорирует любые призывы по Крыму, в Госдепе США решили напомнить главе Кремля чей Крым и призвали Россию немедленно прекратить репрессии против тех жителей полуострова, которые не согласны с политикой агрессора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым — это Украина", — заявил Помпео.

Важно добавить, что позицию США мощно поддерживают в ЕС. Несколько дней назад страны Евросоюза обратились к главе Кремля Владимиру Путину с требованием немедленно остановить незаконный призыв местных жителей полуострова в российскую армию. В Евросоюзе напомнили Путину, не признают и никогда не признают незаконную аннексию Крыма, поэтому требуют немедленно прекратить все нарушения международного гуманитарного права на украинском полуострове. В доказательство своей позиции Совет ЕС продлил еще на год антироссийские санкции из-за аннексии украинского Крыма. Крымские санкции будут действовать до 23 июня 2021 года. Кремлю они будут стоить большой цены, так как негативно влияют на большинство жизненно важных сфер деятельности в Крыму.

Также Евросоюз продлил и другой пакет санкций против России, введенный в 2014 году из-за Донбасса. Речь идет об экономических санкциях в отношении России, которые затрагивают энергетический и банковский секторы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выдвинули Путину бескомпромиссный ультиматум из-за Украины и Крыма.