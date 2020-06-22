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Чтобы не получить штраф - власти объяснили, как нужно носить маску

Украина | Читати новину українською
Чтобы не получить штраф - власти объяснили, как нужно носить маску Маска (фото — pixnio.com)

В Министерстве внутренних дел напомнили украинцам о необходимости правильного ношения масок. В случае неправильного на них может ждать штраф. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украина 24".

По словам советника министра Владимира Мартыненко, ответственность за такие нарушения положено заведениям. Именно они должны отслеживать соблюдение правил.

"У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и если кто-то носит ее иначе, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предотвращение нарушений, но на текущей неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений", — пояснил чиновник.

Он заметил, что контролирует нарушителей и соответствующие штрафы полицейская служба.

"За нарушения штрафуем больше рядовых граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью от сегодня начался жесткий контроль за соблюдением мероприятий, связанных с карантином", — подчеркнул Мартыненко.

Напомним, в Украине продолжается вторая волна эпидемии коронавирус COVID-19. В отдельных регионах из-за плохой эпидемическую ситуацию усилили карантинные ограничения. По мнению представителей власти. новые вспышки связаны именно с несоблюдением правил.

По состоянию на утро 22 июня в страны зарегистрировали уже 37 241 гражданин. Новых за предыдущие сутки — 681.

Как сообщал ONLINE.UA, с понедельника, 22 июня, в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин. Усилены ограничения с сегодняшнего дня вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня.

Источник: Україна 24 Теги: Украина, МВД, штрафы, карантин, эпидемия, правила, маски, коронавірус
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