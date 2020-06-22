Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян с началом войны

Представители команды главы Кремля Владимира Путина ежедневно выступают со скандальными и абсурдными заявлениями. Однако не только им удается за несколько секунд посрамить репуацию всей страны. Так, недавно стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл "сердечно поздравил" россиян с "торжественным днем" начала Великой отечественной войны. Что это была за странная ошибка — пока никто не объяснил. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на выступление Кирилла перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 22 июня, передает ONLINE.UA.

"Пусть Господь склонит милость свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Из знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Стоит обратить внимание на то, что на мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу. Пользователи сети уже активно комментируют скандальное заявление патриарха Кирилла.

"Ну, и что это было?; кто-то еще удивляется — меня, например, уже ничто не удивляет; просто шок; это какое-то издевательство, или что ?; а Путин и Шойгу сделали вид, что так все и надо; торжественный день ??? как не стыдно такое говорить? как только можно ?; это для них всех праздник? просто с ума сошли ", — комментируют простые россияне заявление Кирилла.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава государства Владимир Зеленский 22 июня, — день, когда Германия в 1941 году объявила войну СССР, безотлагательно обратился ко всем украинским гражданам, чтобы напомнить о том, наша страна потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней, война коснулась каждой украинской семьи, но до сих пор идут споры о том, была война "своей" или "чужой".