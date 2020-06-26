Люди просто боятся - Лукашенко решил повторить за Путиным в Беларуси

Действующая власть Беларуси планирует внести правки в сегодняшнюю конституцию страны. С подтверждением этого выступил президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Sputnik Беларусь".

По словам государственного лидера, для разработки новой редакции документа необходимы два года.

"Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года", — подчеркнул Лукашенко.

Впервые о новой конституции президент начал говорить еще в 2018 году.Тогда он объяснил, вопрос не стоит на времени. Уже в следующем после этого году политик анонсировал создание нового основного закона или изменению действующего.

Лукашенко сейчас заметил, все предложенные варианты он отверг, потому что "они не годятся".

"Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора", — добавил президент.

Напомним, в четверг, 25 июня, в России началось тотальное голосование по поводу поправок в конституцию, которое продлится неделю — до кульминации 1 июля. Конституцию страны исправят таким образом, что Владимир Путин сможет вновь баллотироваться в президенты и фактически править до 2036 года.

Также в основной закон российская власть хочет добавить пункт о запрете "отторжение" территорий, чтобы сохранить аннексирован Крым.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Минск уже фиксирует грубое вмешательство в президентские выборы страны со стороны команды российского лидера Владимира Путина, направленное на дискредитацию белорусской власти. В связи с возникшей проблемой белорусский лидер Александр Лукашенко хочет срочно встретиться с Путиным, чтобы прекратить это наглое своеволие.