Все будут взвешены, но не все счастливы - Зеленский удивил новым громким заявлением

Глава государства Владимир Зеленский во время рабочего визита на Херсонщину озвучил украинским гражданам новое важное предупреждение — 26 июня он официально заявил, что к контролю за соблюдением загруженности автомобилей приобщат Национальную полицию и Службу безопасности Украины. Его слова также подтвердил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Они обратили внимание на то, что в регионе запускают спецоперацию под названием "Взвешенные и счастливые". По словам Владимира Зеленского, операцию будут проводить, чтобы не допустить перегрузки транспорта на дорогах. Украинский лидер подчеркнул, что контроль загруженности — очень важен, ведь именно из-за грузов разбивают дороги. Ежегодно на автодороги государство выделяет 80 млн гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"У нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и Служба безопасности. Я не знал названия операции, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы", — заявил глава государства. Стоит напомнить о том, что недавно президент Украины уже пригрозил дальнобойщикам и владельцам грузовиков. В видео, которое записал глава государства, он назвал "засранцами" лицА, которые пытаются обойти взвешивания машин. Метод, с помощью которого хитрят водители, президент обнаружил в одном из чатов для дальнобойщиков. "Дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: по Коблево едем — там свободно, там только полицейский, на Умань не едем — там уже серьезно, запрещено. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы, — мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то. Помогать вы не можете, не способны, но хоть немного не мешайте", — посетовал тогда Владимир Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Укравтодора Александр Кубраков поделился замечательными новостями. Он отметил, что часть от трех миллиардов долларов, которые "Газпром" выплатил "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, направлена на ремонт дорог в Украине.