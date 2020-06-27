ЕС, НАТО и США экстренно обратились к Украине - что происходит

Международная консультационная группа (МКГ), в которую входят Консультативная миссия Евросоюза, офис связи НАТО и посольство Штатов, продолжает внимательно следить за политической и социальной ситуациями в Украине. Так, недавно стало известно, что МКГ экстренно призвала украинский парламент принять закон о реформировании Службы безопасности Украины, который будет отвечать требованиям национальной безопасности и евроатлантическим стандартам. Стоит обратить внимание на то, что это уже не первый призыв, прозвучавший от ЕС, США и НАТО по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на соответствующее заявление группы, размещенное на сайте Консультативной миссии ЕС.

Что важно понимать, Международная консультационная группа была создана еще 4 лет назад при Службе безопасности как специальный орган. 26 июня группа провела встречу с главой ВРУ Дмитрием Разумковым, чтобы детально обсудить реализацию Закона Украины о национальной безопасности, и, в частности, реформы Службы безопасности.

"Мы подчеркнули важность содержательной реформы СБУ для пути Украины в ЕС и НАТО. Текущая работа над проектом закона о СБУ предоставляет историческую возможность продвинуться вперед в этой реформе... Мы призвали Раду воспользоваться этой возможностью, чтобы превратить СБУ в современное гражданское агентство внутренней безопасности с целенаправленными и четко определенными функциями и сильным демократическим контролем в соответствии с Законом о требованиях национальной безопасности и евроатлантическими стандартами, принципами и лучшими практиками", — отмечается в заявлении.

Что важно понимать, недавно Международная консультативная группа подготовила документ с анализом президентского проекта о реформе Службы безопасности Украины, в котором безжалостно раскритиковала преобразования СБУ в всесильную структуру. Стоит обратить внимание на то, что в Верховной Раде и в самой СБУ уже согласились на существенные уступки. Украинский парламнет уже запустил довольно редкую процедуру повторного первого чтения, которая открывает возможность для коренного пересмотра законопроекта, его структуры и ключевых положений.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно заместитель руководителя по вопросам реформирования Службы безопасности Украины Сергей Пунь в статье для отечественных СМИ поделился своим видением будущего СБУ.