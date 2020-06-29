Школы могут перейти на дистанционное обучение - украинцам сделали предупреждение

Альтернативы онлайн-образованию в Украине нет. Поэтому, если ситуация с коронавирусом в стране не стабилизируется, то с 1 сентября школы не откроются, а ученики перейдут на дистанционное обучение. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать СНБО ближе к началу учебного года. Пока же не стоит исключать, что школьники могут не сесть за парты и продолжат обучение дома, которое началось с начала карантина в марте месяце. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Мы не знаем, какое решение примет комиссия… Мы не знаем, что примет СНБО по этому поводу. Если у нас будет все ухудшаться, то есть вероятность, что мы начнем новый учебный год в дистанционном режиме", — пояснил Бабак.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет альтернативной системы обучения, которая могла бы заменить онлайн-образование. Бабак отметил, что до коронавирусного карантина и дистанционное обучение в стране не было развито, поэтому стране пришлось резко шагнуть вперед в этом направлении. При этом депутат признал, что онлайн-уроки не способны заменить полноценное очное образование.

Бабак также возмутился доводами родителей школьников, которые недовольны онлайн-образованием, но при этом считают, что их дети не должны ходить в школу в период пандемии.

"Если школы закрыты, а онлайн обучение не хочется, что тогда делать детям? Часть детей может учиться самостоятельно, но на самом деле мы понимаем, что дистанционное образование — оно хорошее до определенного уровня сознания, когда человек сам понимает, как нужно учиться, почему нужно учиться и т.д.", — отметил Бабак.

Важно отметить, что ранее украинцы обратились к президенту Украины с неотложным требованием. Они настаивают на том, чтобы он запретил дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время.

В свою очередь исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий уверяла, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. Она также обратила внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране. Она уточнила, что до конца июня совместно с Минздравом готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО призвали украинцев готовиться к тому, что с сентября месяца школы перейдут на онлайн-обучение.