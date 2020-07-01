Мы не причастны - в ЕС жестко ответили на громкую провокацию

Группа депутатов Европарламента недавно прибыла в оккупированный Крыму — для "наблюдения" за голосованием, которое в России устроили по поводу поправок в конституцию. Европарламент одновременно назвал этот поступок неофициальным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.

Из комментария спикера ЕП можно увидеть, что структура пытается дистанцироваться от этих людей.

"Если такой визит вообще подтвердится, то он является исключительно частным. Европейский парламент к этому никоим образом не причастен", — отметил чиновник.

Он особо подчеркнул, что такой визит не может быть официальным от имени Европарламента, поскольку тот определил территорию Крыма как незаконно оккупированную Россией.

За известными деталями, в Крым направила делегация евродепутатов вот Франции. Их "визит" начался накануне, 30 июня.

Это не первый случай, когда отдельные французские политики делают "реверанс" в сторону российской агрессии. Не так давно оккупированный полуостров посещала со своими соратниками лидер ультраправой партии Марин Ле Пен, которая известна своими неоднозначными заявлениями в адрес Кремля.

Напомним, Крым остается под контролем российской власти с февраля-марта 2014 года. После фактической оккупации военными подразделениями на полуострове устроили "референдум" с предсказуемым результатом — регион "присоединили" к стране-агрессору по его итогам.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть не собирается закрывать глаза и мирится с произволом, который команда российского президента Владимира Путина устраивает в оккупированном Крыму. В МИД Украины мгновенно отреагировали на скандальное решение евродепутатов посетить украинский полуостров, где Кремль в нарушение всех международных норм и правил проводит голосование за изменение Конституции РФ.