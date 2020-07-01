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Франция покинула военную миссию НАТО после скандала - что случилось

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Франция покинула военную миссию НАТО после скандала - что случилось Французький флот (фото — mauric.ecagroup.com)

Французская власть решила оставить военно-морскую миссию НАТО. Причиной стал недавний конфликт с турецким командованием, который произошел в Средиземном море. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам турецкого посла во Франции, официальный Париж уже проинформировал Нато о своем решении.

Известно, что представители Франции возмутились инцидентом в восточной части Средиземного моря. Корабль, который принимал участие в мероприятиях НАТО, 10 июня пытался проверить турецкое гражданское судно. Последнее подозревали в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Это судно шло в сопровождении трех военных кораблей Турции.

Руководство Нато начало расследование в отношении протеста французской стороны. Его объявили во время встречи министров обороны союзников в июне.

Официальный Париж подчеркивает, что правила НАТО говорят о таком поведении как о враждебной.

"Похоже, что эксперты НАТО не пришли к такому же выводу. Вчера у меня была информация, что "Курбе" выходит из операции НАТО", — цитирует агентство посла Исмаила Хакки Мусу.

Дипломат подчеркнул, вел себя с агрессией именно экипаж французского корабля, а не турецкого.
Французское командование решило отказаться участвовать в операции Sea Guardian до тех пор, пока не появятся разъяснения.

Как сообщал ONLINE.UA, в Северной Атлантике начинаются масштабные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020. К берегам Исландии уже прибыли боевые корабли Североатлантического альянса. В их числе: пять подводных лодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, Турция, Франция, операция, конфлікт, Середиземне море
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