США и Россия провели срочные переговоры - их оценили у Трампа

Соединенные Штаты и Россия провели новый раунд неотложных переговоров. Они касались контроля за вооружением, в том числе действующего договора СНВ-3 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг государственного секретаря Майкла Помпео.

По словам дипломата, в Вэне прошли "позитивные детальные дискуссии".

"На прошлой неделе Соединенные Штаты и Россия провели четвертый раунд переговоров по контролю над ядерным вооружением. Две стороны встретились в Вэне, это были положительные детальные дискуссии по широкому спектру тем, в том числе и по вопросу в скрытое наращивание потенциала со стороны Китая", — подчеркнул Помпео.

Он подчеркнул, что официальный Пекин решил бойкотировать переговоры, поскольку заинтересован в таком скрытом наращивании оружия и не доволен трехсторонним форматом.

Напомним, 22 июня состоялись переговоры за закрытыми дверями. Со стороны Кремля выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую делегацию возглавил спецпредставитель президента по контролю над вооружением — Маршал Биллингсли.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обращался к Китаю с приглашением по расширению соглашения Вашингтона и Москвы к трехстороннему формату.

Следует напомнить, речь идет о документе под названием СНВ-3 . Он вступил в силу в 2011 году после подписания президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Действие заканчивается 5 февраля 2021 года.