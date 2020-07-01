США и Россия провели срочные переговоры - их оценили у Трампа

Соединенные Штаты и Россия провели новый раунд неотложных переговоров. Они касались контроля за вооружением, в том числе действующего договора
По словам дипломата, в Вэне прошли "позитивные детальные дискуссии".
"На прошлой неделе Соединенные Штаты и Россия провели четвертый раунд переговоров по контролю над ядерным вооружением. Две стороны встретились в Вэне, это были положительные детальные дискуссии по широкому спектру тем, в том числе и по вопросу в скрытое наращивание потенциала со стороны Китая", — подчеркнул Помпео.
Он подчеркнул, что официальный Пекин решил бойкотировать переговоры, поскольку заинтересован в таком скрытом наращивании оружия и не доволен трехсторонним форматом.
Напомним, 22 июня состоялись переговоры за закрытыми дверями. Со стороны Кремля выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую делегацию возглавил спецпредставитель президента по контролю над вооружением — Маршал Биллингсли.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обращался к Китаю с приглашением по расширению соглашения Вашингтона и Москвы к трехстороннему формату.
Следует напомнить, речь идет о документе под названием
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