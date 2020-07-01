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США и Россия провели срочные переговоры - их оценили у Трампа

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США и Россия провели срочные переговоры - их оценили у Трампа США (фото — pixabay.com)

Соединенные Штаты и Россия провели новый раунд неотложных переговоров. Они касались контроля за вооружением, в том числе действующего договора СНВ-3. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг государственного секретаря Майкла Помпео.

По словам дипломата, в Вэне прошли "позитивные детальные дискуссии".

"На прошлой неделе Соединенные Штаты и Россия провели четвертый раунд переговоров по контролю над ядерным вооружением. Две стороны встретились в Вэне, это были положительные детальные дискуссии по широкому спектру тем, в том числе и по вопросу в скрытое наращивание потенциала со стороны Китая", — подчеркнул Помпео.

Он подчеркнул, что официальный Пекин решил бойкотировать переговоры, поскольку заинтересован в таком скрытом наращивании оружия и не доволен трехсторонним форматом.

Напомним, 22 июня состоялись переговоры за закрытыми дверями. Со стороны Кремля выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую делегацию возглавил спецпредставитель президента по контролю над вооружением — Маршал Биллингсли.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обращался к Китаю с приглашением по расширению соглашения Вашингтона и Москвы к трехстороннему формату.

Следует напомнить, речь идет о документе под названием СНВ-3. Он вступил в силу в 2011 году после подписания президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Действие заканчивается 5 февраля 2021 года.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 июля международное сообщество поразила долгожданная новость — стало известно, что на российский газопровод Северный поток-2 ждут новые санкции, ведь американские сенаторы поддержали внесение пункта о санкциях оборонного бюджета США. Это решение не могло не остаться без реакции со стороны команды главы Кремля Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, США, вооружение, Госдеп США, Договір СНО-3, Майкл Помпео
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