Новости

Лента новостей

Это риск - Евросоюз бьет тревогу из-за ситуации в Украине

Политика | Читати новину українською
Это риск - Евросоюз бьет тревогу из-за ситуации в Украине Фото з відкритих джерел

Власти Европейского Союза не устают внимательно следить за политической ситуацией в Украине — так, недавно группа депутатов Европарламента начала бить тревогу после попыток злоупотребления украинской судебной системой для политического преследования оппонентов. Это отмечается в заявлении членов неформальной группы друзей европейской Украины в Европарламенте. Политики не скрывают тот факт, что их взволновали постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов. Кроме того, в ЕС напомнили, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Нынешние попытки преследования политических оппонентов создают риск отката демократии, что отвечает интересам третьих сторон, которые стремятся поставить под угрозу евроинтеграционные реформы в Украине" — заявили евродепутаты.

Также они отметили, что признают стремление нашей страны к более глубокой интеграции с Европейским Союзом на политическом, экономическом, межличностном уровнях и уровне безопасности при условии достижения результатов реформ и прогресса в уважении верховенства права, независимости и беспристрастности судебной системы, а также в укреплении демократии.

"Мы ожидаем, что судебная система Украины будет независимая, свободная от политического влияния и отвечать основополагающим принципам демократии", — отмечается в заявлении.

Стоит обратить внимание на то, что ранее в МИД Германии заявили, что очень внимательно наблюдают за уголовным преследованием Петра Порошенко, в частности, через немецкое дипломатическое представительство в Киеве. Напомним, что бывшего президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя председателя СВР скандального Сергея Семочко. 1 июля суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко до 8 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, в ЕС заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. 

Источник: Європейська правда Теги: ЕС, Евросоюз, Европарламент, Владимир Зеленский, Украина, политическое преследование, судебная система, суды, реформы
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 45887 +889
Выздоровели 20053 +505
Летальные 1185 +12

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 02.07.2020

Курс валют 02.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27
27,14
27,19
EUR
30,49
30,65
30,71
GBP
33,8
33,97
-
RUB
0,38
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...