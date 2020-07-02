ЕС обратился со срочной просьбой к Украине - в чем дело

Представительство Европейского союза в Украине призвало народных избранников принять законопроект о создании новых районов. В ЕС отметили, что поддерживают принятие новых районов/округов и поправок в государственный бюджетный кодекс соответствующими парламентскими комитетами в качестве важного шага для дальнейшей децентрализации в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщении представительства в социальных сетях.

"Мы призываем к окончательному принятию законопроектов 3614 и 3650 в пакете до летнего перерыва", — говорится в заявлении представительства в Twitter.

Стоит обратить внимание на то, что 1 июля комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", который предусматривает сокращение количества районов с 490 до 129. Что важно понимать, пока постановления №3650 нет в повестке дня Рады на 2 июля, однако это еще не значит, что оно не окажется на рассмотрении в зале в течение дня.

"Очередные местные выборы в октябре 2020 должны пройти на новой территориальной основе общин и районов. После местных выборов все общины выйдут из-под влияния района (районных органов власти). Район будет иметь свои полномочия и источники наполнения бюджета, и они никак не будут пересекаться с полномочиями и ресурсами общин", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, это не единственное обращение от ЕС, прозвучавшее в последние дни. Так, ранее группа депутатов Европарламента начала бить тревогу после попыток злоупотребления украинской судебной системой для политического преследования оппонентов. Это отмечается в заявлении членов неформальной группы друзей европейской Украины в Европарламенте.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Украины обратились к Евросоюзу из-за визита евродепутатов в оккупированный Крыму. Министерство иностранных дел выступило с жестким протестом.