Мы победили - Лукашенко удивил резонансным заявлением

Белорусский глава Александр Лукашенко, который является одним из мировых лидеров, который не верит в пандемию, внезапно заявил о победе Беларуси над коронавирусом, хотя в этой стране по-прежнему ежедневно фиксируют по несколько сотен новых заболевших. Он считает, что официальный Минск продемонстрировал политическое здравомыслие и народную мудрость, не вводя жесткий карантин, как это сделали другие страны, поэтому стране и удалось раньше всех справиться с COVID-19 . С таким резонансным заявлением Лукашенко выступил 2 июля во время вручения государственных наград, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", — заявил Лукашенко.

Важно отметить, что Лукашенко еще в конце мая отмечал улучшение эпидемиологической ситуации в Беларуси и предсказывал скорую победу над коронавирусом. Правда, тогда он уповал на "божью помощь", которая помогла беларусам справиться с пандемией. И это не первое резонансное заявление Лукашенко о коронавирусе. Президент Беларуси неоднократно называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом, советуя белорусам лечиться водкой, баней и работами на тракторе. И это все при том, что с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 62424 жителей Беларуси.

Следует напомнить, в Беларуси почти не вводили карантинных ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Она стала единственной страной Европы, на территории которой продолжали играть профессиональные матчи по футболу. Также в этой стране активно готовят президентские выборы, которые запланировали на 9 августа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко заявил, что Беларуси не было бы, если в стране решились бы на жесткий карантин.