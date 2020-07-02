Коронавирус в Украине - как эпидемия ударила по населению

Пандемия коронавируса COVID-19 официально длится уже несколько месяцев, она нанесла немало вреда мировой экономике. Согласно оценке экспертов Организации Объединенных Наций, чрезвычайная ситуация ударила по 69% украинцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на исследования ЮНИСЕФ.

Глобальная эпидемия по-разному коснулась граждан Украины.

"Экономические последствия COVID-19 опробовали на себе 69% украинцев. Почти треть опрошенных потеряли работу, большая часть вынуждены были тратить сбережения и экономили на продуктах питания. Больше всего пострадали жители сел и небольших городов, работники промышленности, домохозяйства с очень низким уровнем благосостояния и семьи, в которых есть безработные", — говорится в материале.

Из-за распространения коронавирус в Украине ввели дистанционное обучение. Впрочем, около 16% граждан ощутили на себе недостаток необходимой техники. Около 73% опрошенных ежедневно пользовались интернетом.

Худшие показатели обеспечения гаджетами наблюдаются в селах и поселках городского типа. Меньше всего пользователей интернета в западных регионах страны.

Во время опроса большинство украинцев отметили, государственные органы, прежде всего в условиях пандемии должны помогать наименее защищенным категориям населения — людям с инвалидностью, пенсионерам, семьям с маленькими детьми.

"Украинцы будут считать, что жизнь после карантина налаживается, если увидят повышение прожиточного минимума, зарплат и пенсий", — подчеркнули авторы исследования.

Эксперты провели беседы с двумя тысячами людей. Они продолжались в мае-июне.

По состоянию на утро 2 июля в Украине подтвердили 45 887 диагнозов COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус в Украине не ослабляет хватки, однако он — не единственная эпидемическая угроза населению. Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал людей не пропускать вакцинацию.