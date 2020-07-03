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Ситуация обострилась - Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум Украине

Политика | Читати новину українською
Ситуация обострилась - Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум Украине Фото: pixabay.com

У власти Евросоюза окончательно лопнуло терпение после очередного громкого скандала, который разгорелся в Украине после отставки главы НБУ Якова Смолия. Особенно смутило ЕС заявление последнего о том, что ему пришлось уволиться из систематического политического давления. Представитель Еврокомиссии обратился к команде украинского лидера Володмира Зеленского и подчеркнул, что независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на запрос корреспондента DW.

"Переговоры о конкретных политических мероприятия в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка", — отметили в Еврокомиссии. 

В ЕС обратили внимание официального Киева на то, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ. Евросоюз напомнил, что выделяет макрофинансовой помощи тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом.

"Еврокомиссия будет ждать результаты оценки ситуации со стороны МВФ", — отметил спикер.

Стоит обратить внимание на то, что в мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры с украинским правительством относительно меморандума о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 млн евро. Что важно понимать, от нашей страны меморандум подписывают представитель Минифина и НБУ. Получает финансувую помощь от ЕС Нацбанк Украины. Как известно, ЕС 2 июля эмоционально отреагировал на объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыв независимости Нацбанка. 

Как сообщал ONLINE.UA, глава государства Владимир Зеленский срочно провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками финансового рынка — уже известна причина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ЕС, Евросоюз, Украина, кредит, вимога, ультиматум, НБУ, Яків Смолий, отставка Смолия, МВФ, Владимир Зеленский
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Обновлено:12:11, 03.07.2020

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