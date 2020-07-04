Будет человек, будет и статья - у Зеленского удивили заявлением об отставке главы НБУ Смолия

Народная избранница от президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк ошеломила громким заявлением — она начала утверждать, что не верит в политическое давление на уволенного главу НБУ Якова Смолия. По ее мнению, если бы давление было, нужно было идти в правоохранительные органы. Поэтому, если бы Смолий назвал человека, который давила, то смогли бы найти и статью для этого человека. Стоит обратить внимание на то, что сам Смолий 3 июля признался, что он был вынужден уволиться, поскольку на него давила команда украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Не убедил. Ему неоднократно ставились вопросы, в том числе и в зале заседаний. И вчера (2 июля — ред.) на комитете мы пытались разобраться, кто же все-таки тот человек или люди, которые оказывали это политическое давление, и почему человек, возглавляющий абсолютно независимый орган не пошел, например, в правоохранительные органы и не пожаловался. Поэтому если человек не может назвать кто и при каких обстоятельствах оказывал давление — то мы можем говорить, что это просто причина, чтобы встать и уйти", — заявила нардеп.

По ее словам, если давление политическое — это можно квалифицировать как превышение властных полномочий, злоупотребление своим служебным положением.

"Можно любую статью найти, если бы человек был, понимаете. А так — кто-то оказывал какое-то давление. НБУ — вполне независимый, и это единственный, пожалуй, в Украине орган, который сам определяет и свою политику, и фискальную политику государства. Поэтому здесь говорить о каком-либо давление — это оксюморон. Это очень интересный ответ — если был бы человек, то можно найти статью. Ну вы же тоже гумилевские вопросы задавали — кто виноват и что делать. Вот я вам по-сталински и отвечаю", — объяснила свою позицию Ольга Василевская-Смаглюк.

Как сообщал ONLINE.UA, в ЕС окончательно лопнуло терпение после очередного громкого скандала, который разгорелся в Украине после отставки главы НБУ Якова Смолия — Евросоюз выдвинул Киеву очередной жесткий ультиматум.