4 июля официально стало известно о демарше, который устроила команда главы Кремля Владимира Путина во время переговоров с представителями Украины, Франции и Германии — отмечалось, что официальная Москва отказалась договариваться о новых переговорах в нормандском формате и решила взять паузу в этом вопросе. Чуть позже главный переговорщик Путина и куратор по Донбассу Дмитрий Козак выдвинул Украине новый бесстыдный ультиматум — он заявил, что к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне команде Зеленского нужно принять и согласовать с Донбассом десятки законов. Об этом он сообщил в комментарии журналистам в пятницу в Берлине по итогам встречи политических советников глав государств нормандской четверки, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне... Но об этом говорить пока очень-очень рано, так как нужно сделать в полном объеме — а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины — те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря... Это десятки различных законов, которые нужно не только разработать [украинской стороне], но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто", — заявил представитель Путина.

Кроме того, Дмитрий Козак добавил, что 3 июля состоялся "сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями". По его словам стороны приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе. Переговорщик Путина также стал утверждать, что стороны должны договориться, как будут жить вместе и "по какой траектории будут двигаться к совместной жизни".

"Тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки", — цинично отметил главный куратор РФ по Донбассу.

Дмитрий Козак также обратил внимание на то, что во время переговоров "европейские партнеры пытаются демонстрировать объективность".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС разнес вдребезги проведение голосования в России, результаты которого позволили Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.