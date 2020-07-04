Новости

Лента новостей

Никогда этого не будет - еще одна страна бесстрашно поставила Кремль на место

Мир | Читати новину українською
Никогда этого не будет - еще одна страна бесстрашно поставила Кремль на место Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Украина никогда не остается без поддержки надежных международных партнеров и организаций, которые регулярно напоминают Кремлю, что готовы бороться за независимость нашей страны до последнего. Так, недавно команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще раз подтвердила, что не собирается сдаваться — она заявила, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является принципиальной позицией Турции, которая никогда не изменится. Об этом публично напомнил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталии на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на турецкие СМИ.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что официальный Киев и Анкара сотрудничают по этому вопросу на всех международных площадках.

"На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим ", — подчеркнул турецкий дипломат.

Кроме того, представитель Эрдогана еще раз выразил соболезнования семьям украинских воинов, погибшим в боевых действиях на Донбассе, и обратил внимание на то, что Турция ежегодно принимала на отдых детей погибших украинских военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны поблагодарил Турцию за позицию и отметил, что она проявляется "не только на словах, но и в действиях".

Стоит обратить внимание на то, что власти ЕС также недавно бесстрашно поставила Путина на место. Евросоюз в своем стиле раскритиковал проведения голосования в России, результаты которого позволили главе Кремля остаться у власти до 2036 года. Отметим, что 1 июля в России завершилось общенациональное голосование по конституционным изменениям. Что интересно, согласно официальным предварительным результатам, 78% россиян проголосовали за поправки и 21% против. Кроме того, отмечается, что явка составила около 65%. Однако российские журналисты неоднократно сообщали о фальсификации результатов голосования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный переговорщик Путина и куратор по Донбассу Дмитрий Козак выдвинул Украине новый бесстыдный ультиматум.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Реджеп Таийп Эрдоган, РФ, Турция, Крым, оккупация Крыма, деоккупация Крыма, Украина, Кремль, аннексия
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 46763 -
Выздоровели 20558 -
Летальные 1212 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 04.07.2020

Курс валют 04.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,93
27,09
27,18
EUR
30,29
30,46
30,53
GBP
33,61
33,81
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...