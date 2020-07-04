Никогда этого не будет - еще одна страна бесстрашно поставила Кремль на место

Украина никогда не остается без поддержки надежных международных партнеров и организаций, которые регулярно напоминают Кремлю, что готовы бороться за независимость нашей страны до последнего. Так, недавно команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще раз подтвердила, что не собирается сдаваться — она заявила, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является принципиальной позицией Турции, которая никогда не изменится. Об этом публично напомнил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталии на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на турецкие СМИ.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что официальный Киев и Анкара сотрудничают по этому вопросу на всех международных площадках.

"На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим ", — подчеркнул турецкий дипломат.

Кроме того, представитель Эрдогана еще раз выразил соболезнования семьям украинских воинов, погибшим в боевых действиях на Донбассе, и обратил внимание на то, что Турция ежегодно принимала на отдых детей погибших украинских военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны поблагодарил Турцию за позицию и отметил, что она проявляется "не только на словах, но и в действиях".

Стоит обратить внимание на то, что власти ЕС также недавно бесстрашно поставила Путина на место. Евросоюз в своем стиле раскритиковал проведения голосования в России, результаты которого позволили главе Кремля остаться у власти до 2036 года. Отметим, что 1 июля в России завершилось общенациональное голосование по конституционным изменениям. Что интересно, согласно официальным предварительным результатам, 78% россиян проголосовали за поправки и 21% против. Кроме того, отмечается, что явка составила около 65%. Однако российские журналисты неоднократно сообщали о фальсификации результатов голосования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный переговорщик Путина и куратор по Донбассу Дмитрий Козак выдвинул Украине новый бесстыдный ультиматум.