Канье Уэст поразил мир удивительным решением - его уже поддержал Илон Маск

Известный американский рэпер Канье Уэст, за жизнью и творчеством которого следит весь мир, поразил поклонников удивительным решением. Он решил стать президентом США. В своем Twitter рэпер заявил о желании строить будущее всех граждан Америки, четко отметив, что готов баллотироваться на пост президента, но не уточнил на каких именно выборах. На удивительное решение Канбе Уэста уже отреагировал и другой популярный американец Илон Маск. Основатель компаний SpaceX и Tesla поддержал планы рэпера, сообщает ONLINE.UA.

"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!", — написал Канье Уэст в соцсети, сопроводив пост тэгом #2020VISION.

Тем самым он дал понять, что готов участвовать в выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

Фанаты допускают, что Канье Уэст таким образом рекламирует свой новый God’s Country и трек из него Wash Us in the Blood, которые вышли на этой неделе. При этом они помнят, что музыкант уже дважды заявлял о своих политических амбициях. В 2018 году Канье говорил, что пойдет на выборы президента США в 2024 году. Но тогда публика встретила его слова смехом.

На твит рэпера в числе прочих отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, заверивший Канье Уэста в том, что он может рассчитывать на его поддержку.

"Полностью поддерживаю", — прокомментировал решение Уэста Маск.

Напомним, 43-летний Канье Уэст — американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Он был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века. Также рэпер входит в число самых продаваемых исполнителей и высокооплачиваемых знаменитостей. Популярности ему добавляет и звездная жена — моделб и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный враг Трампа принял неожиданное решение.