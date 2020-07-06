Недавно в Украине распространилась информация планы сократить численность ВСУ. Главнокомандующим генерал-полковник Руслан Хомчак назвал эти данные манипуляцией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АрміяІnform.

По словам командующего, отдельные лица заинтересованы в распространении негатива вокруг ВСУ.

"Кое-кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска манипулятивная и лжива", — подчеркнул он.

Хомчак объяснил, количество штатных бойцов и офицеров в настоящее время достигает свыше 250 тысяч. Это определено в законе "О многочисленны Вооруженных сил Украины". В то же время такое положение дел провоцирует сложности в поддержке слаженности подразделений и эффективном использовании финансов.

"Значительное расхождение между штатной численностью войска и имеющейся многочисленны личного состава не позволяют добиться необходимой слаженности подразделений, качественно проводит мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие способностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины многочисленны", — отметил главнокомандующим.

Также он обратился к народных депутатов, которые выступали с критикой против "сокращения" армии. Ым следует утвердить на законодательном уровне увеличение до 300 тысяч человек и увеличить военный бюджет для содержания соответствующего войска.

Как сообщал ONLINE.UA, в ВСУ возникла серьезная проблема, которая заключается в несоответствии их множеству войск. Поэтому Генштаб принял решение провести оптимизацию, которая заключается в массовом сокращении армейского штата. Под сокращение попадут многие должности, которые в течение нескольких лет не были укомплектованы.