Не в состоянии справиться - к Зеленскому срочно обратился иностранный лидер

Венгерский президент Янош Адер срочно обратился к украинского лидера Владимира Зеленского с личным письмом. Он призывает к решению проблемы с загрязнением реки Тиса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу головы Венгрии.

По данным Адера, власть не может справиться с чрезмерным загрязнением, которое попадает в страну по течению.

"Разочаровывает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и что оно несет долгосрочную угрозу хрупкой экосистеме реки... Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в неудержимом количестве", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, ситуация совсем не соответствует европейским стандартам. Главной причиной загрязнения венгерская сторона назвала сброса мусора в воду.

Аналогичное обращение адресовано также румынскому президенту Клаусу Йоганнісу. В письме также отмечалось неоднократное обращение венгерского правительства по этому поводу и отсутствие должной реакции от других стран.

Ситуация приобрела критического значения на фоне недавних наводнений, поскольку чрезвычайное количество пластиковых бутылок и прочего мусора попала на венгерскую территорию — это удар по рыболовству, туризму и экологии в целом.

Адэр призвал коллег использовать свои полномочия и влияние для того, чтобы поставить точку в проблеме.

Как сообщал ONLINE.UA, Венгрия сделала новый скандальный выпад против Украины — власть решила присоединиться к газопроводу "Турецкий поток", по которому осуществляются поставки российского газа. Таким образом официальный Будапешт решил подыграть команде российского президента Владимира Путина, которая хочет поставлять газ из России в Европу в обход Украины.