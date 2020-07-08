В США готовят новый сюрприз Украине

Из США пришли отличные новости — американские власти решили оказать дополнительную военную помощь Украине. В частности, представители демократов Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагают на 25 млн долларов увеличить военную помощь, направленную на "укрепление способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии". Суммарно помощь ВСУ на 2021 финансовый год, который начинается уже в октябре 2020 года, хотят увеличить на 10% и довести до 275 млн долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайте Конгресса.

Дополнительная военная помощь Украине, как полагают члены комитета, пойдет на оснащение и подготовку личного состава, летальное вооружение, запчасти, замену, ремонт и поддержку американской техники в боеспособном состоянии, на поддержку логистики, разведки (как военного, так и национального ее компонента), а также развитие самообеспечения. Как известно, из этой суммы американские конгрессмены предлагают 50 млн долларов выделить исключительно на летальные вооружения.

Окончательное решение по увеличению военной помощи Украине будет принято после того, как в Палате представителей согласуют оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки.

Важно отметить, что несколько дней назад Конгресс США утвердил пакет военной помощи для Украины на 2020 год на общую сумму 250 млн долларов в рамках программы "Инициатива помощи для усиления безопасности Украины". Она предусматривает предоставление нашей стране, в том числе, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ. Отдельный акцент делается на поддержке ВМС Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина получила масштабную помощь из США для борьбы с коронавирусом. Уже переведен миллион долларов, которые пойдут на закупку медицинского оборудования и материалов. Эта помощь была предоставлена через Агентство США по международному развитию (USAID).