Мы боремся - Зеленский порадовал новостями жителей Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал новый важный законопроект. Он касается особого порядка поступления в вузы для абитуриентов из ОРДЛО и Крыму. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По официальным данным, законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" в Верховной Раде получил поддержку в начале июля.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учреждения образования, учиться в украинской системе образования", — пояснил сам Зеленский.

Согласно объяснению офиса, вузы будут принимать абитуриентов в соответствии с квотой, которую устанавливает Министерство образования и науки.

"Для указанной категории абитуриентов поступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО – по собственному выбору. Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г. Севастополя и только к ограниченному перечню учреждений высшего образования", — добавили в команде президента.

Следует заметить, что закон вступает в силу на следующий день после обнародования. Разработку и намерении внесения такого документа анонсировал сам Зеленский.

Напомним, часть Донецкой и Луганской области, а также Крым, находятся под контролем оккупационных администраций Кремля от весны 2014 года.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украину прибыл глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар. В пятницу, 10 июля, он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Что именно обсуждали топ-чиновники — по ссылке.