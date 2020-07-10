Новости

Лента новостей

Россия готовит ответный удар - у Путина разразились циничным заявлением

Мир | Читати новину українською
Россия готовит ответный удар - у Путина разразились циничным заявлением Російський прапор (фото — wallpaperflare.com)

Нидерланды объявили о иск против России в Европейский суд по делам человека — через катастрофу рейса MH17. В Кремле решили предсказуемо отвергнуть все обвинения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

По данным министерства юстиции страны, все обвинения против РФ — безосновательны.

"Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к катастрофе Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", — подчеркнули в ведомстве.

Более того, кремлевская сторона будет бороться за свою позицию всеми доступными средствами.

"В случае предоставления сообщения о жалобу Минюстом России будет организована необходимая работа по взаимодействию с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", — добавили в министерстве.

Сейчас российскую сторону не информировали о каких процессы в европейских судах, связанные с делом рейса MH17.

Напомним, катастрофа пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" произошло 17 июля 2014 года над донецкой областью. Нидерландское следствие установило, что самолет упал после поражения ракетой с комплекса "Бук". Его опрокинуло на оккупированный Донбасс российское командование, а после трагического инцидента вывезло назад.

Как сообщал ONLINE.UA, правительство Нидерландов пытается добиться "правды, справедливости и ответственности" для всех жертв резонансной катастрофы.

Нидерландская сторона считает российскую власть ответственной за падение лайнера, в результате которого погибли 298 человек. Кремль цинично отвергает все обвинения, несмотря на невероятное количество доказательств.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Кремль, Россия, Донбасс, MH17, расследование, иск, Нидерланды, БУК, Владимир Путин, война
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 52043 +819
Выздоровели 24800 +1016
Летальные 1345 +18

Данные МОЗ Украины
Обновлено:19:11, 10.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+14...+27

Влажность 40% - 93%

Ветер 0м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+18...+30

Влажность 42% - 78%

Ветер 3м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...