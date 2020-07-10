Россия готовит ответный удар - у Путина разразились циничным заявлением

Нидерланды объявили о иск против России в Европейский суд по делам человека — через катастрофу рейса MH17. В Кремле решили предсказуемо отвергнуть все обвинения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

По данным министерства юстиции страны, все обвинения против РФ — безосновательны.

"Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к катастрофе Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", — подчеркнули в ведомстве.

Более того, кремлевская сторона будет бороться за свою позицию всеми доступными средствами.

"В случае предоставления сообщения о жалобу Минюстом России будет организована необходимая работа по взаимодействию с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", — добавили в министерстве.

Сейчас российскую сторону не информировали о каких процессы в европейских судах, связанные с делом рейса MH17.

Напомним, катастрофа пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" произошло 17 июля 2014 года над донецкой областью. Нидерландское следствие установило, что самолет упал после поражения ракетой с комплекса "Бук". Его опрокинуло на оккупированный Донбасс российское командование, а после трагического инцидента вывезло назад.

Как сообщал ONLINE.UA, правительство Нидерландов пытается добиться "правды, справедливости и ответственности" для всех жертв резонансной катастрофы.

Нидерландская сторона считает российскую власть ответственной за падение лайнера, в результате которого погибли 298 человек. Кремль цинично отвергает все обвинения, несмотря на невероятное количество доказательств.