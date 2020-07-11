Было задание президента - Степанов ответил, как Украина получит вакцину против COVID-19

Эффективная и полноценная вакцина против коронавирус COVID-19 находится на стадии разработки. Впрочем, Министерство здравоохранения уже обратилось к авторам перспективного проекта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По его словам, официальный Киев направил обращение в Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Украинская сторона надеется на получение приоритета.

Речь идет о разработке британо-шведской фирмы АstraZeneca. Упомянутые страны осуществили предварительный заказ.

"Вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет. Украина активно отслеживает все испытания, которые сегодня есть в мире. Например, есть компания АstraZeneca, которая заявила об изготовлении вакцины. Четыре европейские страны — Германия, Франция, Италия и Нидерланды, которые создали альянс и сделали предзаказ этой вакцины. Было соответствующее задание президента Украины относительно обращения с украинской стороны, это задание получило Министерство иностранных дел и сделало соответствующее обращение", — пояснил Степанов.

Также министр за своей линией обратился к руководству МОЗ упомянутых стран с соответствующим запросом.

"Я также письмом обратился к коллегам, министрам здравоохранения этих стран, чтобы в случае изготовления этой вакцины Украина тоже была поставлена в приоритет на получение вакцины", — резюмировал Степанов.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые со всего мира продолжают работу над созданием массовой вакцины против инфекции COVID-19 . Американский бизнесмен и меценат Билл Гейтс подчеркнул, ее должны получить прежде всего бедные слои населения.

По словам Гейтса, вакцину не нужно первым образом распространять среди тех, кто больше заплатит".