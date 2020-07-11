Было задание президента - Степанов ответил, как Украина получит вакцину против COVID-19

Эффективная и полноценная вакцина против коронавирус
По его словам, официальный Киев направил обращение в Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Украинская сторона надеется на получение приоритета.
Речь идет о разработке британо-шведской фирмы АstraZeneca. Упомянутые страны осуществили предварительный заказ.
"Вакцины от
COVID-19на сегодняшний день нет. Украина активно отслеживает все испытания, которые сегодня есть в мире. Например, есть компания АstraZeneca, которая заявила об изготовлении вакцины. Четыре европейские страны — Германия, Франция, Италия и Нидерланды, которые создали альянс и сделали предзаказ этой вакцины. Было соответствующее задание президента Украины относительно обращения с украинской стороны, это задание получило Министерство иностранных дел и сделало соответствующее обращение", — пояснил Степанов.
Также министр за своей линией обратился к руководству МОЗ упомянутых стран с соответствующим запросом.
"Я также письмом обратился к коллегам, министрам здравоохранения этих стран, чтобы в случае изготовления этой вакцины Украина тоже была поставлена в приоритет на получение вакцины", — резюмировал Степанов.
Как сообщал ONLINE.UA, ученые со всего мира продолжают работу над созданием массовой вакцины против инфекции
По словам Гейтса, вакцину не нужно первым образом распространять среди тех, кто больше заплатит".