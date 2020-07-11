Мы дошли до момента - у Зеленского сообщили замечательные новости

Целый ряд регионов Украины по состоянию на середину июля не может ослабить карантин. В то же время президент Владимир Зеленский обратил внимание на очень доброе предзнаменование в условиях эпидемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

По словам лидера, уже два дня подряд медицинские специалисты регистрируют количество выздоровевших украинцев, которая превышает количество новых случаев COVID-19 .

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы дошли до момента, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, как и раньше, двигаться в соответствии с ситуацией", — подчеркнул Зеленский.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко подчеркнул, правоохранительные органы ведут проверки в детских лагерях, которые не получили разрешение на открытие в условиях эпидемии.

В течение последних суток правоохранители оформили 235 протоколов о нарушении карантина в учреждениях или заведениях общественного питания, учреждениях торговли. Общий объем штрафов составляет 6,6 миллиона гривен за 18 тысячами протоколов.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции", — подчеркнули в ОПУ по итогам совещания.

Сейчас продолжается обсуждение о предоставлении результатов теста через приложение "Дія" — это уменьшит время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в страну.

По состоянию на утро 11 июля в Украине подтвердили 52 843 случаи коронавирус.