Ситуация на Донбассе резко обострилась - что там происходит

Ситуация на Донбассе снова начала стремительно ухудшаться — 13 июля официально стало известно, что пророссийские силы на Востоке Украины в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. В штабе ООС заявили о том, что в результате коварного обстрела врага украинская армия потеряла двух отважных защитников. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на экстренное сообщение штаба ООС в социльаних сетях.

"К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание. Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройства еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", — говорится в официальном сообщении штаба ООС.

Стоит также обратить внимание на то, что 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили — эту информацию уже подтвердила разведка. Кроме того, сообщалось, что пророссийские силы применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Для подавления огневых средств противника украинские войска применили штатное вооружение.

Недавно также в Министерстве обороны предупредили всех украинцев, что пророссийские силы на Донбассе перешли к новой коварной тактике войны против Украины. В ведомстве поясняют, что говорится о вражеском присутствии в серой зоне, которое скрывается.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, российское правительство на самом деле не заинтересовано во владении оккупированными районами Донбасса. Представители КМУ убеждены, что таким образом Москва пытается создать новые проблемы для Украины.