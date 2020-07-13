Дисквалификация МанСити из кубков УЕФА - суд принял неожиданное решение

Суд обвинил британский клуб "Манчестер Сити" в нарушении финансового фэйр-плею и собирался дисквалифицировать его из участия в европейских турнирах. Накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне все же занял сторону "горожан". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт команды.
Согласно с предыдущим вердиктом, "МанСити" на два года отстраняли от еврокубков. Также на него наложили штраф в 30 миллионов евро. Британцы ответили на это апелляцией.
Арбитраж поддержал контратаку клуба против февральского вердикта, который утверждал, Что "горожане" проводили фиктивные спонсорские контракты. Суд оставил в силе только штраф, но изменил его — до 10 миллионов.
Напомним, сейчас "Манчестер Сити" завоевал
Зарубежные медиа обратили внимание на публикацию фото в Instagram Манеля Эстиарте — тренера клуба по физической подготовке. Тот обнародовал фотографию, на которой Гвардиола вместе с другими представителями тренерского штаба позируют на фоне телевизора, который транслирует судебное заседание. Тренер подкрепил фото подписью "Да", но позже удалил публикацию.
Напомним, за распространение коронавируса
Как сообщал ONLINE.UA, матчи Лиги чемпионов после вынужденного перерыва продолжатся в августе этого года. В пятницу, 10 июля, УЕФА провела жеребьевку между командами. Организаторы самого престижного клубного турнира Европы определяли матчи 1/4 и 1/2 финала. Детали — по ссылке.