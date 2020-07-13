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Дисквалификация МанСити из кубков УЕФА - суд принял неожиданное решение

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Дисквалификация МанСити из кубков УЕФА - суд принял неожиданное решение Хосеп Гвардіола (фото — wikipedia.org)

Суд обвинил британский клуб "Манчестер Сити" в нарушении финансового фэйр-плею и собирался дисквалифицировать его из участия в европейских турнирах. Накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне все же занял сторону "горожан". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт команды.

Согласно с предыдущим вердиктом, "МанСити" на два года отстраняли от еврокубков. Также на него наложили штраф в 30 миллионов евро. Британцы ответили на это апелляцией.

Арбитраж поддержал контратаку клуба против февральского вердикта, который утверждал, Что "горожане" проводили фиктивные спонсорские контракты. Суд оставил в силе только штраф, но изменил его — до 10 миллионов.

Напомним, сейчас "Манчестер Сити" завоевал 2-ю позицию в Английской премьер-лиге. Сезон 2020/21 футболисты под тренерством Хосепа Гвардиолы начнут в европейских турнирах уже с группового этапа Лиги чемпионов.

Зарубежные медиа обратили внимание на публикацию фото в Instagram Манеля Эстиарте — тренера клуба по физической подготовке. Тот обнародовал фотографию, на которой Гвардиола вместе с другими представителями тренерского штаба позируют на фоне телевизора, который транслирует судебное заседание. Тренер подкрепил фото подписью "Да", но позже удалил публикацию.

Напомним, за распространение коронавируса COVID-19 футбольные турниры различного уровня оказались парализованными. Сейчас их доигрывают с отставанием.

Как сообщал ONLINE.UA, матчи Лиги чемпионов после вынужденного перерыва продолжатся в августе этого года. В пятницу, 10 июля, УЕФА провела жеребьевку между командами. Организаторы самого престижного клубного турнира Европы определяли матчи 1/4 и 1/2 финала. Детали — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Манчестер Сити, штраф, нарушение, суд, дисквалификация, Хосеп Гвардиола, футбол, УЕФА
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