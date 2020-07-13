Ни войны, ни мира - в Кремле истерика из-за планов Украины по Донбассу

Команда главы РФ Владимира Путина после последних переговоров ТКГ по Донбассу, результаты которых вновь не устроили Кремль, вновь разразилась истерическими заявлениями. В Москве пытаются всеми силами сохранить Минские соглашения, на пересмотре которых настаивает официальный Киев, и усадить команду президента Владимира Зеленского за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, что, как утверждают у Путина, прописано в минском "Комплексе мер". У Путина предупредили, что если у Зеленского и дальше будут придерживаться своей принципиальной позиции, то переговорный процесс зайдет в тупик, а на Донбассе наступит "замороженный конфликт". Об этом заявил специальный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов, передает ONLINE.UA.

"Хотелось бы еще раз напомнить: в минском "Комплексе мер" четко указано, кто и с кем должен вести переговоры. Поэтому любые попытки исключить из переговорного процесса их непосредственных участников – Донецк и Луганск – это дорога в никуда. Но Киев вводит в состав делегации «своих» представителей ОРДЛО и в результате всячески заводит переговорный процесс в тупик", — заявил Кульмухаметов.

Также спецпредставитель Путина заявил, что киевские власти должны осознать "бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу" и приступить к добросовестному выполнению минских договоренностей.

"Сохранение ситуации «ни войны, ни мира» не отвечает ни интересам народа Украины, включая Донбасс, ни интересам России", – отметил он.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Кроме того, у Путина предостерегают Зеленского от планов выйти из Минских соглашений, так как тогда не удастся избежать "горячей фазы" конфликта на Донбассе. В Москве намекнули на то, что боевики ОРДЛО сразу же получат приказ идти в наступление. Пресс-секретарь Путина при этом отметил, что Москва готова к такому сценарию, но если это произойдет, то переговорной базы по Донбассу больше не останется, а новую создать будет чрезвычайно сложно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского готовят Путину новый неприятный сюрприз. В команде украинского лидера отмечают, что Минские соглашения, за которые держится глава Кремля Владимир Путин, хотя сам их и не выполняет, не отражают нынешних реалий и их нужно пересмотреть. Но, кроме этого, в Киеве считают, что в нормандский формат переговоров по Донбассу нужно включить еще две страны — США и Великобританию, которые являются подписантами Будапештского меморандума.