С Донбасса поступили чрезвычайные новости - что случилось

На Луганщине в июле вспыхнул разрушительный пожар, которая подтолкнула украинскую сторону требовать режима прекращения огня на время борьбы с пламенем. Вечером в понедельник, 13 июля, пожарные объявили о преодолении бедствий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

По официальным данным, на борьбу против пламени спасателям понадобилась неделя.

"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, которая возникла 6 июля, ликвидирован", — проинформировали в службе.

Инцидент начался с территории Боровского и Ахтырского лесничества. Сначала площадь пожара составила 60 гектаров, позже пламя перекинулось на населенные пункты вблизи. Жертвами стихии стали 5 местных жителей.

Локализовали пожар только спустя три дня — 9 июля. Инцидент классифицировали как чрезвычайную ситуацию на уровне региона, которая имеет природный характер и грозит распространяться и приобрести признаков проблемы государственного значения.

Президент Владимир Зеленский накануне посетил регион, чтобы лично оценить ситуацию. Вместе с ним присутствовали также министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украинская власть выступила с громким обещанием об обеспечении всех пострадавших новым местам проживания. Для этого в правительстве согласуют распределение примерно 300 миллионов гривен.

Как сообщал ONLINE.UA, представители Украины в Трехсторонней контактной группе на встрече в среду, 8 июля, требовали боевиков "ЛДНР" прекратить обстрелы. Позже стало известно о согласовании нового режима тишины на период сокрушительных пожаров на Луганщине. Киеву якобы предоставили гарантии безопасности на время ликвидации пожаров.